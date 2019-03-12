د. القططي: العدوان الإسرائيلي في القدس ينذر بتفجير الأوضاع في فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. وليد القططي "أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه واعتداءاته بحق المسجد الأقصى والمقدسيين ينذر بتفجر الأوضاع في فلسطين"، مشدداً على أنَّ الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وقال القططي في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم": المسجد الأقصى المبارك عنوان الصراع مع العدو وهو مركز الصراع في فلسطين التي تمثل مركزاً للصراع الكوني بين تمام الحق وتمام الباطل، لذلك نقولها بكل وضوح أن الفلسطينيين لن يسمحوا للاحتلال بمواصلة اعتداءاته التي تهدف لتهويد المدينة المقدسة ومسجدها المبارك.

وأضاف: إن محاولة الاحتلال الإسرائيلي اللعب بالخطوط الحمراء قد تفجِّر الأوضاع في فلسطين والمنطقة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأمور في القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أنَّ القدس ومحاولات اللعب بالخطوط الحمراء التي تعتبر من ثوابت القضية الفلسطينية كانت سبباً في اشتعال كل الثورات والانتفاضات في وجه الاحتلال.

وبين القططي أن الهدف الإسرائيلي من وراء الاعتداءات المتواصلة هو تهويد ما تبقى من مدينة القدس المحتلة، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، لإيجاد قدم للاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك، مردفاً "بإذن الله لن يكون هذا الأمر، وسيتصدى الفلسطينيون لمحاولات الاحتلال الخبيثة بكل ما أوتوا من قوة".

وفي رسالةٍ وجهها للشعوب العربية والإسلامية، قال القططي: القدس ومسجدها المبارك ليس ملكاً محصوراً بالشعب الفلسطيني فحسب، بل إنَّ الأقصى والقدس وفلسطين ملكاً للأمة العربية والإسلامية وجزءاً لا يتجزأ من عقيدة المسلمين، لذلك يجب على العرب والمسلمين أنْ يدافعوا بكل قوتهم وامكانياتهم المتاحة عن أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسول الله.

كما وجَّه القططي رسالة إلى الأنظمة العربية المُطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، قال فيها: إن التطبيع مع العدو الإسرائيلي لن يجلب لكم سوى العار، ولن يخدم مصالحكم بل سيضر بها، كما أن التطبيع مع الاحتلال الذي ينتهك مقدسات الأمة العربية والإسلامية فيه خيانة للإسلام، والأمة، والتاريخ، داعياً إياهم للكف عن الملهاة والعار والاستسلام للاحتلال الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 5 شبان و3 سيدات.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد، وعدد من العاملين فيه، وأشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال.

كما طردت قوات الاحتلال المصلين والحراس من المسجد الأقصى المبارك الذي ما زال مغلقا بالكامل.