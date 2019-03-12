وزير إسرائيلي: لن نسمح للفلسطينيين ببناء مسجد داخل الأقصى

قال وزير الامن الداخلي للاحتلال الاسرائيلي جلعاد اردان: "إن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بإقامة مسجد آخر داخل الحرم القدسي.

ووفقاً لموقع واللا نيوز العبري، فإن أردان زعم بأن "إسرائيل" لن تسمح للفلسطينيين بإشعال النار أو الحرب الدينية داخل المسجد الأقصى، قائلاً: "كل من يحاول التعامل بعنف والمساس بسيادة اسرائيل في القدس سيجد قواتنا جاهزة لصده بكل قوة وسوف نفعل كل شيء للحفاظ على الوضع القائم داخل الحرم القدسي" وفقاً لقوله.

وتشهد مدينة القدس المحتلة توتراً كبيراً خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين حتى إشعار آخر، وفي ذات السياق أعلن الحراك المقدسي النفير العام، داعياً المقدسيين إلى التجمع أمام أبواب المسجد الأقصى.