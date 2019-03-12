هذا ما قاله غانتس للسفراء الأوروبيين بشأن ميناء بحري في غزة

زعم رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، بأن حركة حماس لا تريد بناء ميناء بحري لقطاع غزة من أجل التجارة والتصدير إلى أوروبا بل لأغراض أخرى.

وقال غانتس خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 26 عاملاً في "إسرائيل": "حماس بمثابة عصابة تحتجز 2 مليون نسمة كرهائن إن اعتقدتم بانه سيكون لغزة ميناء بحري، فهل تعتقدون بان حماس ستورد عصير برتقال؟ أو أنها تريد تطوير اقتصاد القطاع" كما يزعم.

وأشار وفقاً ليديعوت أحرينوت العبرية، إلى أن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة في قطاع غزة، كما أنها تتحمل مستقبل سكان القطاع.