نتنياهو: نُجري علاقات تطبيع سرا مع 6 دول عربية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن اسرائيل تجري اتصالات مع 6 دول عربية كانت بالماضي دول تعتبر اسرائيل عدوا لها".

وأضاف: "الإسرائيليون يرون جزء بسيط من التطبيع مع العالم العربي فمعظم التطبيع يجري في الخفاء مع تلك الدول".