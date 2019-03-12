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نتنياهو: نُجري علاقات تطبيع سرا مع 6 دول عربية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:52 - 12 مارس 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن اسرائيل تجري اتصالات مع 6 دول عربية كانت بالماضي دول تعتبر اسرائيل عدوا لها".

وأضاف: "الإسرائيليون يرون جزء بسيط من التطبيع مع العالم العربي فمعظم التطبيع يجري في الخفاء مع تلك الدول".

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