نتنياهو: نُجري علاقات تطبيع سرا مع 6 دول عربية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن اسرائيل تجري اتصالات مع 6 دول عربية كانت بالماضي دول تعتبر اسرائيل عدوا لها".
وأضاف: "الإسرائيليون يرون جزء بسيط من التطبيع مع العالم العربي فمعظم التطبيع يجري في الخفاء مع تلك الدول".
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