الشيخ حسين: الأقصى حق لنا ولن نسمح باتخاذ أي إجراءات ضده

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، أن المسجد الأقصى المبارك حق للمسلمين فهو مسجد إسلامي ومن حق المسلمين ممارسة العبادة دون تدخل من أحد.

وقال الشيخ حسين في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "أي إجراءات إسرائيلية ضد المسجد الأقصى سنتصدى لها لان الأقصى من حق المسلمين فقط".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قررت اغلاق المسجد الأقصى المبارك حتى اشعار آخر.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.

ووفقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن قائد شرطة الاحتلال أصدر أوامراً بإغلاق المسجد الأقصى حتى إشعار أخر.

وكان مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، قال: "إن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد الاقصى، وعدد من العاملين في المسجد، وأشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد".

وفي ذات السياق أعلن الحراك المقدسي النفير العام، داعياً المقدسيين إلى التجمع أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي تصريح سابق للشيخ حسين أوضح لـ"فلسطين اليوم"، أن الاحتلال سيسعى إلى محاولات للتأثير على المقدسيين واضعاف عزيمتهم من خلال حملات الاعتقالات والاعتداءات لن تجدي نفعاً، مشيراً إلى أن رسالة جميع المقدسيين للعالم بأسره أنهم لن يفرطوا بأي جزء من المسجد رغم كل ما يواجهونه من اعتداءات إسرائيلية.

وقال: "المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص، بكل مساحاته فوق الأرض وتحت الأرض، وكل محاولات الاحتلال لتغيير الواقع الديني والجغرافي داخل المسجد الأقصى سيفشل بسبب يقظة والتفاف أهالي بيت المقدس حول المسجد المبارك".

وأضاف: "حماية المسجد الأقصى واجبة على كل المسلمين حكومات وشعوب وعليهم القيام بمسؤولياتهم؛ وإلا فلن يفلت المتقاعس من عقاب وغضب شعوب الأمة الثائرة.