الإعلام العبري يزعم تأهب "حماس" من عملية جوية موسعة

زعمت وسائل إعلام عبرية، عن وصول تحذيرات إلى حركة "حماس"، في حال تعثر مفاوضات التهدئة فإن "إسرائيل" تفكر بتوجيه ضربة جوية موسعة لمواقع في غزة قبل 30/3 والمعروف بيوم الأرض

وادعت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، بأن "حماس" تتأهب وتحذر عناصرها من إمكانية إقدام "إسرائيل" على شن عملية جوية عسكرية واسعة في قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية نوهت أن هناك احتمالية عالية لاندلاع أحداث عنف بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على خلفية المسيرات المزمعة تنظيمها نهاية الشهر في ذكرى يوم الأرض، والتي تعتبر الذكرى السنوية الأولى لمليونية مسيرات العودة.