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المستشار الخطيب يؤدي اليمين القانوني نائباً عاماً لدولة فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:21 - 12 مارس 2019
المستشار أكرم الخطيب المستشار أكرم الخطيب
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أدى المستشار أكرم إسماعيل حسن الخطيب، اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة محمود عباس، نائبا عاما لدولة فلسطين.

وحضر مراسم أداء اليمين، وزير العدل علي أبو دياك، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار علي مهنا.

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بتعيين وتولي المستشار الاستاذ أكرم الخطيب نائب عام لفلسطين.

وقد جاء مرسوم الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى في جلسته التي عقدت يوم اول امس وفق احكام المادة 63 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2001.

يذكر ان المستشار الخطيب قد تدرج في العمل بالنيابة العامة شاغلاً العديد من المناصب فيها واقترن اسمة بهيئة مكافحة الفساد منذ انشائها مساعداً للنائب العام فيها ليتولى بتاريخ 21/1/2019 مسيرا لاعمال النائب العام لتاتي الثقة العالية بموجب مرسوم الرئيس في هذا اليوم ليشغل منصب النائب العام لدولة فلسطين.

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