الاحتلال يقرر اغلاق الأقصى حتى اشعار أخر والحراك المقدسي يعلن النفير

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغلاق المسجد الأقصى المبارك حتى إشعار أخر، فيما اعتقلت 4 مواطنين بينهم سيدتان في باحات الأقصى.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.

ووفقاً لوسائل إعلام الاحتلال، فإن قائد شرطة الاحتلال أصدر أوامراً بإغلاق المسجد الأقصى حتى إشعار أخر.

وكان مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، قال: "إن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد الاقصى، وعدد من العاملين في المسجد، وأشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد".

وقال مراسلنا في القدس إن طلاب مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية لم يتمكنوا من مغادرة المدرسة من بابي الأسباط وحطة بعد اغلاقهما من الاحتلال.

وفي ذات السياق أعلن الحراك المقدسي النفير العام، داعياً المقدسيين إلى التجمع أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.