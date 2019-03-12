آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا.

وأوضحت الوزارة أن السفر يوم الأربعاء سيكون للحافلات الثانية والثالثة والرابعة، والحافلة الخامسة حتى رقم (70) من كشف (3/12).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعة السفر.

ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف السفر