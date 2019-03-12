صدمة تُفجع مواقع التواصل الاجتماعي

فُجع سكان قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، بوفاة طفلتين شقيقتين وإصابة الثالثة بجراح خطرة، من عائلة واحدة برفح جنوب القطاع ، وسط تواصل التحقيقات لمعرفة سبب الحريق الذي رجحت العديد من المصادر الأولية أن يكون بسبب ماس كهربائي.

روح الطفلتين التي أزهقهما الحريق ، لم تكن شاهداً عن السبب الحقيقي لما حدث وخاصة أن الخراب عَمَ المكان ، والصدمة ارتسمت على وجوه كافة المواطنين ممن تواجدوا حول المنزل، أو أقلام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن الحدث بالصدمة، الدعاء لهم بالرحمة.

عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، زينب محمد صبيح (سنتان)، والمصابة ألين محمد صبيح (سنة) بجراح خطرة ، وفيات حزنت قلوب أهل القطاع على فراقهم ، رغم كم الهموم والمشاكل التي أصبحت ملقاه على عاتقهم.

الصحفي أيمن دلول وخلال تغريدته على توتير قال ان فاجعةُ رفح أدمت أفئدتنا.. وقال :"أطفالٌ أجسادها تفحمت وسلمت الأرواح إلى بارئها بينما كانت تُحاول الهرب من ألسنةِ نارٍ لم ترحم طفولتهم"..

جواد منصور قال على حسابه على الفيس بوك "لا حول ولا قوة إلا بالله يارب، حريق في منزل برفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيته طفلين وإصابة طفل أخر بجروح وصفت بالخطيرة".

ومن جانبه قال تامر دلول عن وفاة ثلاثة أطفال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد اشتعال النيران في منزلهم، كل شيء ينهش اجساد الغزيين !!!! لا حول ولا قوة الا بالله..

توفيت طفلتين شقيقتين وأصيبت الثالثة بجراح حرجة اليوم الثلاثاء، في حريق شب بمنزلهم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد المقدم رائد الدهشان مدير إدارة العمليات المركزية في مديرية الدفاع المدني، وفاة الطفلتين، وإصابة الثالثة بجراح حرجة في حريق بمنزلهم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح الدهشان في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حريقاً شب بمنزل أحد المواطنين لم تعرف أسبابه بعد أدت لوفاة الشقيقتين وإصابة الثالثة في المنزل.

وبين الدهشان، أن طواقم الدفاع المدني مازالت تعمل في المكان لمعرفة حيثيات وتفاصيل وأسباب الحريق الذي أدى لوفاة الشقيقتين.

وأعلن الدهشان عن أسماء الوفيات وهما: عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، زينب محمد صبيح (سنتان)، فيما أصيبت الرضيعة ألين محمد صبيح (سنة) بجراح .

من جهتها، أكدت وزارة الصحة وفاة الطفلتين وإصابة ثالثة بحروق حرجة وإصابة والدهم بحروق متوسطة جراء حريق نشب بمنزلهم بتل السلطان بمدينة رفح.