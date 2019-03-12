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مهجة القدس:الأسير المجاهد أحمد فني يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:09 - 12 مارس 2019
مهجة القدس مهجة القدس
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير المجاهد أحمد مصطفى ياسين فني (45 عاماً) من بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة أنهى ستة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الـ (17) على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المجاهد أحمد فني بتاريخ 12/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي ثلاثة مؤبدات بالإضافة إلى (20) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لعملية استشهادية أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد فني من مواليد 04/02/1974م وهو أعزب. ويقبع حالياً في سجن هداريم.

 

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