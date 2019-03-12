دعم الصحفيين تطالب برعاية الجرحى الصحفيين ومحاسبة الاحتلال

ناشدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الثلاثاء، كافة المؤسسات المعنية بالجرحى والصحة وحقوق الإنسان بالاهتمام بكافة الجرحى الفلسطينيين وخاصة الصحفيين منهم، ورعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتسهيل مهامهم العلاجية في الوطن والخارج، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لذلك، والعمل من أجل وضع حد لمعاناتهم المتزايدة.

وقد وجهت لجنة دعم الصحفيين، في يوم الجريح الفلسطيني، الذي يصادف في الثالث عشر من آذار من كل عام، جُلَ تقديرها واحترامها وأصدق تحياتها للجريح الفلسطيني عامةً وللصحفيين الجرحى خاصة.

وعَدَت اللجنة، أن اليوم الثالث عشر من آذار الذي يصادف فيه الذكرى الواحد والخمسين ليوم الجريح الفلسطيني، هو يوم لتكريم الجرحى من الصحافيين، ووفاءً لهم ولتضحياتهم وتقديراً لمعاناتهم المتواصلة.

وأوضحت اللجنة، أنه في قطاع غزة، مئات من الجرحى عامة والصحفيين خاصة على سنوات العدوان الإسرائيلي الذي يشنه على القطاع المحاصر، والذي يتواصل في الوقت الحالي بفعل قمع الاحتلال لمسيرات العودة السلمية على حدود القطاع والذي خَلَف وفقاً لإحصائيات لجنة دعم الصحفيين إصابة300 صحافياً وإعلامياً من بينهم 88 صحفياً أصيبوا بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص، سجلت بينهم حالة بتر واحدة، واصابة 83 صحفياً بقنبلة غاز مباشرة أدت إلى حروق وجروح وكسور، و15إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط غالبيتها في الأطراف السلفية، فهؤلاء قدموا أطرافهم، ومازالوا يقدمون رغم إصاباتهم وتفاقم معاناتهم ويمزجون بين الجرح والألم في آن واحد، بهدف اعلاء صوت الحقيقة وسطوع جرائم الاحتلال أمام مرأى العالم كله بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت اللجنة، إلى أن منهم من فقدوا أجزاء من أجسادهم أو أبصارهم، وبعضهم يعانون من آثار وجود رصاصات في أجسادهم جراء الإصابة المباشرة التي لحقت بهم، في ظل الحصار الذي يلاحق القطاع الصحي بقطاع غزة، ومنع بعضهم من العلاج بالخارج، مما يفاقم من معاناتهم .

وطالبت لجنة دعم الصحفيين مؤسسات رسمية وحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، برعاية الجرحى الصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، من قبل المؤسسات والهيئات الدولية ومجلس الأمن.

وأكدت، أن محاولات الاحتلال المستمرة في استهداف الصحفيين وملاحقة الطواقم الإعلامية هدفه تكبيل الصحافة وكبت الحريات الاعلامية، وتقييد الصحفيين وثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية والمعنية، بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة استهداف الصحفيين، وتوفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

وحثت اللجنة، وسائل الإعلام المحلية والدولية على تسليط الضوء على جرائم الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني وفضح انتهاكاته في كل المحافل الدولية، داعية الصحفيين الفلسطينيين، إلى الاستمرار مواجهة عنجهية الاحتلال الاسرائيلي بمزيد من الإصرار على نقل عذابات وهموم الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال، والتعبير عن آمال وحق الشعب بالحرية والاستقلال أسوة بشعوب العالم الحر.