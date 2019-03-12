أربعة أسرى من الجهاد يواصلون إضرابهم عن الطعام

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن أربعة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأوضحت مهجة القدس في بيان لها، أن الأسيرين إبراهيم هاني إبراهيم صومان (29 عامًا) وعلي إسماعيل محمد البطاط (21 عامًا) من بيت لحم، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ الرابع من الشهر الجاري، رفضًا لاعتقالهما الإداري التعسفي.

وأضافت أن الاسيرين أحمد حسين داود موسى (41 عامًا) وشقيقه عدال موسى من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، يواصلان إضرابها منذ نهاية الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن الأسير صومان، متزوج وأب لثلاثة أبناء، اعتقلته قوات الاحتلال في الـ 11 من الشهر الماضي، أما الأسير البطاط فهو أعزب، اعتقل في الـ 20 من فبراير الماضي

والأسير أحمد موسى متزوج وأب لسبعة أبناء، اعتقلته قوات الاحتلال في نوفمبر الماضي، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون اتهام، أما شقيقه عدال فهو أعزب، اعتقل في شتاء 2015 وهو محكوم بالسجن الفعلي (5) سنوات وثلاثة أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال.