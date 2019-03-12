الشرطة البحرية تلقي القبض على مهربي مخدرات برفح

ألقت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، القبض على عدد من مهربي المخدرات، أثناء عملية تهريب حبوب مخدر قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكنت قوة من الشرطة البحرية من إلقاء القبض على عدد من المهربين، وبحوزتهم 18 ألف حبة مخدر قبالة شواطئ مدينة رفح، أثناء عملة تهريب الحبوب المخدر إلى داخل القطاع، عبر مراكب بحرية خاصة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم استجواب المهربين إلى التحقيق بشأن عملية التهريب غير القانونية، لاستكمال الإجراءات القانونية الصادرة بحقهم من قبل النيابة العامة.

يشار إلى أن مكافحة المخدرات فشلت العديد من عمليات تهريب المخدرات إلى داخل قطاع غزة، بهدف منع انتشار الحبوب بين أوساط المدمنين، ومساعدتهم إلى الحد من انتشاره قدر الإمكان.



