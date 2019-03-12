التعليم تعقد مقابلات لوظيفة معلم ضمن برنامج التشغيل المؤقت

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني بعقد مقابلات للخريجين والخريجات لوظيفة معلم ضمن برنامج التشغيل المؤقت.

وتفقد وفد وزاري سير المقابلات بمقر الوزارة بغزة, حيث ضم الوفد أ. رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية, وأ. نائل الربعي نائب مدير عام الشؤون الإدارية, وأ. نائل الأي مدير دائرة الشؤون الإدارية بالتعليم العالي, وأ. عمر الحاج رئيس قسم المتابعة والتعديلات, وممثلين عن وزارة العمل وبرنامج التشغيل الفلسطيني.

‏واطلع الوفد على كافة الإجراءات المتبعة في المقابلات، كما تم اللقاء باللجان العاملة إضافة ‏إلى ‏اللقاء بالمتقدمين من الخريجين وتمنى الوفد للجميع النجاح والتوفيق.‏

وبين أ. صالحية أن عدد المتقدمين للمقابلات 1045 متقدماً ومتقدمة من مختلف التخصصات، وسيتم ‏فرز ‏الناجحين حسب معايير التشغيل وعددهم 360 ضمن قائمة تمهيداً لاستيعابهم خلال العام ‏الدراسي ‏الحالي. ‏

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية أن الوزارة تلتزم بأعلى درجات العدالة والمسؤولية والشفافية والأمانة أثناء إجراء ‏المقابلات، والتركيز على مختلف المعايير العلمية والأكاديمية ‏والتربوية والشخصية والمعرفية خلال تلك المقابلات.