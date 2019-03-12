بعد الغضب الشديد من الموظفين ..تعليمات للبنوك لتصويب نسبة خصم القروض

أثار تفاوت خصم البنوك لنسبة القروض من الرواتب الموظفين المدنيين غضب الموظفين في الضفة الغربية تحديدا، بعد وصول نسبة الخصم لبعض القروض إلى 100%.

وقالت مصادر مقربة من سلطة النقد أن تعليمات السلطة للبنوك والمؤسسات المصرفية بخصم قيمة القسط المستحق على المقترضيين من موظفي القطاع العام كنسبة وتناسب من قسمة الراتب المحول، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على المقترض و المقترضين بكفالته من المؤسسات الإقراضية عن 50% من قيمة الراتب المحول.

وبحسب سلطة النقد فإن الخصم سيكون أعلى من 50% في حال كانت مجموعة القروض على الموظف لا تصل إلى نسبة 50% من الراتب، في حين أن الموظفين الذين تلقوا رواتبهم كاملة، 2000 فما دون، فإن نسبة الخصم ستكون 100% ولا تغير على التعامل البنوك معهم.





وأوضحت المصادر أن الكثيرين لم يلتفتوا للشروط التي رافقت هذا الإعلان وهي ألا يكون المقترض مفصح عن دخل أخر له خلال عملية الاقتراض، وإلا سيكون الخصم القرض بالكامل.

وبحسب إعلان سلطة النقد وتعليمات التي وصلت للبنوك يوم أول من أمس الأحد، فإن خصم القروض من الموظفين يجب ألا تتعدى ال 50% من قيمة القرض، وهي نسبة نزول الرواتب، وألا يحتسب أيه فوائد على الشيكات المرتجعة، وألا تتأثر التصنيفات الموظفين لدى البنوك بناء على إشكاليات الدفع.

وكانت تصريحات لمدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد ، أكد فيها أن سلطة النقد تواصلت مع البنوك بشكل مباشر لضمان اتمام عملية الخصم وفق التعليمات، وبعض البنوك قامت بإجراءات تصويبية على الفور.