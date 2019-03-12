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هل يتعاقد الملكي مع صلاح الصيف المقبل؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:41 - 12 مارس 2019
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أكد محمد صلاح جناح المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي أنه ليس من المنطقي الحديث عن مفاوضات مع أي ناد حالياً سواء ريال مدريد أو غيره في ظل منافسة فريقه على لقب الدوري الممتاز.

وقال -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بمدينة ليفربول- إن الحديث عن مفاوضات مع يوفنتوس أو ريال مدريد سابق لأوانه "نحن في مرحلة مهمة هذا الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف".

وأضاف "المنافسة على صدارة الدوري شرسة للغاية مع مانشستر سيتي. هدفنا الفوز في كل المباريات، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة يجب علينا ألا نفقد فيها أي نقطة، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا تطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع من التضحية بحلمي من أجل فوز النادي ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين فسيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد".

وأوضح أن "هناك ثلاثة لاعبين ألهموني هم البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي فرانشيسكو توتي".

ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم المان سيتي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن أمس عودة مدربه السابق زيدان بعد رحيله الصيف الماضي.

 

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