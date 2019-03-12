الدهشان لـ"فلسطين اليوم": وفاة طفلتين شقيقتين وإصابة الثالثة في حريق في منزلهم في رفح

توفيت طفلتين شقيقتين وأصيبت الثالثة بجراح حرجة اليوم الثلاثاء، في حريق شب بمنزلهم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد المقدم رائد الدهشان مدير إدارة العمليات المركزية في مديرية الدفاع المدني، وفاة الطفلتين، وإصابة الثالثة بجراح حرجة في حريق بمنزلهم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح الدهشان في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حريقاً شب بمنزل أحد المواطنين لم تعرف أسبابه بعد أدت لوفاة الشقيقتين وإصابة الثالثة في المنزل.

وبين الدهشان، أن طواقم الدفاع المدني مازالت تعمل في المكان لمعرفة حيثيات وتفاصيل وأسباب الحريق الذي أدى لوفاة الشقيقتين.

وأعلن الدهشان عن أسماء الوفيات وهما: عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، زينب محمد صبيح (سنتان)، فيما أصيبت الرضيعة ألين محمد صبيح (سنة) بجراح .

من جهتها، أكدت وزارة الصحة وفاة الطفلتين وإصابة ثالثة بحروق حرجة وإصابة والدهم بحروق متوسطة جراء حريق نشب بمنزلهم بتل السلطان بمدينة رفح.









