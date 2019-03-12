ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

4اصابات بينها خطيرة بحادث سير غرب رام الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:11 - 12 مارس 2019
حادث سير حادث سير
مشاركة

أصيب، صباح الثلاثاء، أربعة مواطنين بجراح متفاوتة بحادث سير وقع بالقرب من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.

ووقع الحادث على الطريق الرئيس شمالي القرية، ووصفت الاصابات بالخطيرة والمتوسطة وتم نقل بعضها الى مشافي الداخل.

 

متعلقات