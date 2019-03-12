4اصابات بينها خطيرة بحادث سير غرب رام الله

أصيب، صباح الثلاثاء، أربعة مواطنين بجراح متفاوتة بحادث سير وقع بالقرب من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.

ووقع الحادث على الطريق الرئيس شمالي القرية، ووصفت الاصابات بالخطيرة والمتوسطة وتم نقل بعضها الى مشافي الداخل.