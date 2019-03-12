هواوي في ورطة بعد "فضيحة الصورة"

نبه خبراء تقنيون، إلى أن شركة "هواوي" الصينية، قامت بحملة ترويجية وصفوها بأنها "مزيفة ومضللة" في الآونة الأخيرة حين ادعت أن صورا ذات جودة عالية تم التقاطها بهاتف "P30 Pro" المرتقب في الأسواق.

وبحسب ما نقله موقع "ذا فيرج" فإن الصور التي تدعي الشركة الصينية أنها من عدسة الهاتف، جرى التقاطها في الواقع عن طريق كاميرا احترافية من نوع DSLR أي آلة تصوير ذات عدسة أحادية عاكسة.

وعرضت هواوي صورة مذهلة لفوهة بركان تلقي الحمم إلى الخارج، وتبين بعد عملية تحليل وبحث بسيطة، أن الصورة موجودة منذ فترة في موقع "غيتي" الشهير، مما يجعل الشركة في ورطة وموقف محرج أمام مستخدميها.

وأضاف المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "هواوي" بترويج صور احترافية والقول إنها ملتقطة بعدسة هاتف، ففي أغسطس 2018، تم القيام بالأمر نفسه أثناء تسويق هاتف "هواوي نوفا 3".

وتعد هواوي بمزايا مهمة في كاميرا هاتف "بي 30 برو" من قبيل أربع عدسات فضلا عن قدرة كبيرة على التقريب بمعدل 7 درجات، لكن الشركة قد تخسر ثقة الزبائن مستقبلا إذا اكتشفوا أن ما وعدت به لم يكن دقيقا.