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"إسرائيل" لا توافق على بناء مستودع مياه في غزة إلا بشرط..!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:30 - 12 مارس 2019
مياه مياه
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نشرت قناة كان العبرية اليوم، أن المباحثات الجارية بين "إسرائيل" وحماس على التهدئة في غزة ستتضمن بناء مستودع مياه ضخم في غزة بمساعدة "إسرائيل" لعلاج مشكلة العجز الحاد في المياه في غزة.

ووفقاً للقناة، اشترطت "إسرائيل" لكي توافق على بناء مستودع المياه المذكور بواسطة الجهات المختصة أن يخيم الهدوء التام على حدودها مع قطاع غزة بما في ذلك وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد نشرت تقريرا العام الماضي أوضحت فيه أن المياه في غزة غير صالحة للاستخدام بما في ذلك مياه الشرب.

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