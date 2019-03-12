حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً ربيعيا ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا باردة نسبياً، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الأربعاء غائما جزئياً إلى غائم جافا ومغبراً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهارا، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجا.

ويكون الجو الخميس غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الخميس من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.