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شهيد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال شرق البريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:48 - 11 مارس 2019
الشهيد موسى موسى الشهيد موسى موسى
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استشهد مساء اليوم، المواطن موسى محمد موسى 23 عاماً متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق البريج وسط قطاع غزة.

يشار إلى أن عدد شهداء مسيرة العودة تجاوز 250 شهيداً وأكثر من 29 ألف جريح منذ انطلاقها في 30 آذار مارس الماضي.

 

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