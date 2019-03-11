إطلاق نار على قوات الاحتلال قرب مستوطنة أرئيل

ذكر موقع 0404 العبري، أن حادث إطلاق نار على جنود إسرائيليين وقع قرب جسر إسكا قرب مستوطنة أرئيل، أحدث أضرار في سيارة لجيش الاحتلال.

ووفقاً للموقع العبري، فقد تم استدعاء قوات من جيش الاحتلال لمكان الحادث وشرعت بالبحث عن مطلقي النار.