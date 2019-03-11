رسمياً.. زيدان مديراً فنياً لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للفريق الأول بكرة القدم مساء الإثنين، عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وقال البيان الرسمي للنادي: "قرر مجلس الإدارة المجتمع الإثنين إنهاء عقد المدرب سانتياجو سولاري، وفي نفس الوقت تم تقديم عرض له للاستمرار بالعمل في النادي، ويُقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لمنزله".

وأضاف البيان: "كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق للاستمرار حتى نهاية الموسم، وبعقد ينتهي في 30 يونيو 2022".

وعقد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مؤتمراً صحفياً لتقديم زيدان في قاعة المؤتمرات بملعب "سانتياجو بيرنابيو" قال فيه: "نحن أبطال أوروبا، ومن الصعب أن يحقق أي نادي آخر ما حققناه"، وأضاف: نعيش لحظات صعبة، ولكن أود أن أشيد بتحقيق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال 5 سنوات ما يثبت أن لدينا لاعبون استثنائيون.

وأوضح: أمام نادي ريال مدريد تحد كبير دائماً، ويجب أن نضحي دوماً من أجل الوصول بالنادي للامتياز، ولعدة سنوات حققنا العديد من الألقاب، والمجد، وبعد أن رأينا أن النادي لا يسير نحو الأفضل قررنا التغيير، نقدر ما قام به سولاري وتفانيه وتضحياته، فهو يعشق هذا النادي، وحاول حتى اللحظات الأخيرة، ومن اليوم الأول لمحاولة إحداث التغيير، نشكر سولاري ونتمنى أن يستمر معنا في النادي.

وواصل: نحن هنا للترحيب بعودة زين الدين زيدان، زيدان.. شغفك وحبك للنادي جعلك تعود في هذه اللحظة العصيبة، ومنذ عودتك لبيتك أظهرت إخلاصك وعشقك لنادي ريال مدريد، وجماهيره، معك سنحاول أن نحصد الألقاب الجديدة التي سنضعها في تاريخ ريال مدريد، ومعك حققنا 3 ألقاب لدوري الأبطال، والدوري، وسوبر إسبانيا، وكأس العالم للأندية.

وأختتم: أريدك أن تعرف أنك وصلت إلى مركزك كأفضل مدربي العالم بعد عودتك للنادي، وأشكرك على العودة لتحد جديد في مسيرتك، مرحباً بك في بيتك من جديد، وشكراً لك على عودتك مجدداً.

أما زيدان، فقال أعرف إنه يوماً استثنائياً للجميع، أنا سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي، وما أرغب فيه هو أن أعمل من جديد، وأن أحاول أن أساعد الفريق للعودة إلى المكان الذي يستحقه ريال مدريد، والآن بالنسبة لي الأهم هو البداية منذ الغد للعمل.