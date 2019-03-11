عملية "سرية" يجريها هاتفك دون علمك!

خزن مستخدمو آيفون سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم وإدراكهم لذلك.

وعلى الرغم من أن ميزة موقع آيفون مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بالملاحة والحركة، فإن التفكير في تتبع كل حركة قد يبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستخدمين.

ولكن هاتفك آيفون يحتفظ فعليا بسجل يضم جميع الأماكن التي قمت بزيارتها مؤخرا، وكذلك عدد المرات التي زرتها فيها ومتى قمت بزيارتها، وذلك للتعرف على الأماكن "المهمة" بالنسبة لك.

ووفقا لشركة آبل، تُستخدم هذه المعلومات لتزويد المستخدمين بخدمات مخصصة، مثل "توجيه حركة المرور وبناء صور أفضل الذكريات".

وعلى سبيل المثال، من خلال معرفة المكان الذي تعيش فيه وموقع عملك، يمكن أن يوفر الهاتف معلومات توقيت مخصصة حول رحلتك، للمساعدة في تنقلاتك المستقبلية.

ويجري تشفير البيانات وتخزينها على هاتفك فقط، وتقول آبل إنها لن تشاركها مطلقا دون موافقة المستخدمين، وبالتالي لن يتمكن أي هاكر من الوصول إلى مواقعك المهمة.

وحتى لو حاول أحد أصدقائك استخدام هاتفك، فلن يتمكن من الدخول إلى المواقع المهمة المسجلة، دون تجاوز معرف "Face ID" أو "Touch ID" أولا، لذا فإن البيانات آمنة جدا.

ولكن في حال كنت ترغب في التحقق مما يعرفه آيفون عنك حول مكان تواجدك، أو حتى مسح السجل وإلغاء تفعيل النظام تماما، يجب القيام بالخطوات التالية:

1- قم بتشغيل الإعدادات على جهاز آيفون

2- اضغط على قسم الخصوصية

3- انقر على خدمات الموقع

4- اختر خدمات النظام

5- انتقل إلى علامة تبويب المواقع الهامة

6- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف الوجه أو بصمة الأصبع أو رمز المرور

وبمجرد تسجيل الدخول، سترى قائمة طويلة من المدن التي زرتها، ويمكنك النقر على كل مدينة للحصول على تفاصيل المواقع ومشاهدتها على الخريطة. كما ستتمكن من معرفة وقت زيارتك لها وعدد المرات أيضا.