العمادي يوقع عقود إنشاء ثلاثة مشاريع في غزة

وقّع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عقود إنشاء ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع غزة، اليوم الاثنين.

وتبلغ تكلفة المشاريع الجديدة نحو 1.7 مليون دولار أمريكي، تشمل إنشاء مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة - المرحلة الأولى، والتي تشمل الأعمال الخرسانية والبناء والأسوار الخارجية، بتكلفة ما يقارب 630 ألف دولار أمريكي.

كما تتضمن المشاريع الجديدة كلا من مشروع إنشاء مسجد حي الهدى السكني في جحر الديك بتكلفة 704 ألف دولار أمريكي، وكذلك أعمال إنشاء وتجهيز خزان وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بتكلفة نحو 350 ألف دولار، وبسعة مليوني لتر.

يُذكر أن اللجنة القطرية قد بدأت اليوم الاثنين صرف الدفعة الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة، حيث ستستفيد من المساعدة 55 ألف عائلة، بواقع 100$ لكل عائلة، بحسب موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وتأتي هذه المساعدة ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإغاثة سكان قطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.