المصري لـ الميادين: الصحفيون الفلسطينيون بذلوا جهوداً كبيرة في تغطية مسيرات العودة

أثنى صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين خلال لقاء على قناة الميادين الفضائية في برنامج المشهدية، بأداء الصحفيين الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة التي تقترب من عامها الأول. مشيراً إلى حجم التضحيات التي بذلها الصحفيون منذ اليوم الأول لانطلاق المسيرات في 30 آذار مارس الماضي والتي أدت الى استشهاد صحفيين واصابة نحو 300 آخرين من بينهم 80 بالرصاص الحي.

وأشار إلى أن الإعلام العربي انقسم في طبيعة تغطيته لمسيرات العودة إلى قسمين، الأول والذي يدعم ويناصر القضية الفلسطينية باستمرار كقناة الميادين والعالم والمنار، كانت تغطيتهم متنوعة ومستمرة، بينما الإعلام الآخر كان أقرب إلى إعلام الاحتلال الذي يشكك في المسيرات ويبث سموم الكراهية لهذه المسيرات.

وأكد أن العام 2018 سجل العام الأسوأ في محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة فيسبوك، التي حذفت نحو 500 صفحة لصحفيين ومؤسسات إعلامية، بينما فتحت المجال للاحتلال الإسرائيلي في التحريض ضد الفلسطينيين.

وعن الصحفيين المطبعين مع الاحتلال، دعا المصري جميع النقابات إلى وضع قائمة سوداء تضم الإعلاميين المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي، لإيقاع أكبر عقوبة بحق هؤلاء المطبعين في الوقت الذي يقتل فيه أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما الصحفيين .