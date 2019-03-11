ريال مدريد يستعد للإعلان عن عودة زيدان للقلعة البيضاء

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني للإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي، خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تقرر إقالته.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن الريال توصل لاتفاق مع زيدان لتدريب الفريق الأول، كما تمت الموافقة على بعض شروط المدرب الفرنسي التي وضعها قبل بداية التفاوض.

وقالت صحيفة ليكيب في خبر عاجل: "زيدان يعود لريال مدريد لخلافة سولاري".

وأضافت: "في مفاجأة كبيرة سيعود الفرنسي زيدان لتدريب الفريق الملكي، وسيقود مران الفريق صباح غد الثلاثاء".

ومن جانبها كتبت صحيفة ماركا: "زيدان سيكون مدرب ريال مدريد الجديد اليوم".

وأضافت الصحيفة أن الفريق الملكي قرر الانفصال عن المدرب الحالي سولاري، بعد اجتماع بينهما اليوم الاثنين.