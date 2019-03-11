ملادينوف يجري جولة ميدانية على عدد من المؤسسات والشركات في غزة

قام منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد نيكولاي ملادينوف بزيارة للمنطقة الصناعية شرق غزة، واستمع الى شرح مفصل من الشركة المطورة عن الصعوبات و التحديات التي تواجه تفعيل المنطقة الصناعية كمنطقة جاذبة للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق بالقيود الاسرائيلية على ادخال بعض المواد و قطع الغيار و السماح بالتصدير للضفة و اسرائيل، و الخارج و صعوبات التصاريح الممنوحة، من الجانب الاسرائيلي لرجال الأعمال أو لخبراء دوليين لتركيب ماكنات التشغيل و للتدريب و صعوبات داخلية و بالذات فرض ضرائب من السلطات في غرة، رغم حصول المنطقة على اعفاء ضريبي من السلطة الفلسطينية في العام 1996.

ثم قام ملادينوف، بزيارة لمصنع الوادية للمواد الغذائية و مصنع السكسك لمواد البناء و البلاستيك المقوى و استمع الى شرح مفصل عن تحديات التصدير و الاستيراد و حرية الحركة و التي بسببها تعمل المصانع بما لا يتجاوز ال 30%؜ من طاقتها الإنتاجية.

هذا وقد اجتمع ملادينوف مع السفير القطري محمد العمادي لمناقشة التمويل القطري لمشاريع خلق فرص عمل في قطاع غزة من خلال الاونروا و ال UNDP.