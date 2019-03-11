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ملادينوف يجري جولة ميدانية على عدد من المؤسسات والشركات في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:05 - 11 مارس 2019
ميلادينوف ميلادينوف
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قام منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد نيكولاي ملادينوف بزيارة للمنطقة الصناعية شرق غزة، واستمع الى شرح مفصل من الشركة المطورة عن الصعوبات و التحديات التي تواجه تفعيل المنطقة الصناعية كمنطقة جاذبة للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق بالقيود الاسرائيلية على ادخال بعض المواد و قطع الغيار و السماح بالتصدير للضفة و اسرائيل، و الخارج و صعوبات التصاريح الممنوحة، من الجانب الاسرائيلي لرجال الأعمال أو لخبراء دوليين لتركيب ماكنات التشغيل و للتدريب و صعوبات داخلية و بالذات فرض ضرائب من السلطات في غرة، رغم حصول المنطقة على اعفاء ضريبي من السلطة الفلسطينية في العام 1996.

ثم قام ملادينوف، بزيارة لمصنع الوادية للمواد الغذائية و مصنع السكسك لمواد البناء و البلاستيك المقوى و استمع الى شرح مفصل عن تحديات التصدير و الاستيراد و حرية الحركة و التي بسببها تعمل المصانع بما لا يتجاوز ال 30%؜ من طاقتها الإنتاجية.

هذا وقد اجتمع ملادينوف مع السفير القطري محمد العمادي لمناقشة التمويل القطري لمشاريع خلق فرص عمل في قطاع غزة من خلال الاونروا و ال UNDP.

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