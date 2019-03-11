نتنياهو: عباس ساهم بفصل غزة عن الضفة

ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن رئيس السلطة محمود عباس ساهم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وتساءل نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود، متهربًا من الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 12 عامًا: "ماذا فعل أبو مازن هنا؟، حصل على ردة عكسية وانتصار غير عادي؟، ففي اللحظة التي لا يوزع فيها المال، يتم إنشاء الفصل بين الضفة الغربية وغزة".

وفي سياق آخر، استعرض نتنياهو أمام أعضاء حزب الليكود الرسائل التي يجب أن يمرروها للناخبين حزب "كاحول-لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، قائلًا: "في هذه المرحلة لست بصدد الاهتمام بأحزاب اليمين الصغيرة التي قد لا تنجح في عبور نسبة الحسم".

وأضاف: "أعتقد أننا في معركة مهمة، تخيلوا المحيط الإسرائيلي كالغواصة، من ناحية هناك حزب الليكود ومن الجهة الأخرى لابيد وغانتس، من ناحيتنا نقل مقاعد من لابيد وغانتس لليكود يعد انتصارًا".

وتابع: "يمكننا تحمل خسارة في معسكر اليمين إذا ما نجحنا بنقل بعض المقاعد إلينا، فهذه معركة يعيها جيدًا حزب "كاحول-لافان"، فالناخب لا يفهم أنه يصوت إلى لابيد، تعتقدون أن لابيد يمكنه أن يدير الحكومة؟، هذا مثير للخوف، علينا أن نذكر جمهور الناخبين بذلك".

وتعهد نتنياهو خلال الجلسة أن حقيبة التربية والتعليم ستبقى لدى حزب الليكود في حال تم تشكيل الحكومة المقبلة.