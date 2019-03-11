اندلاع حرائق في "غلاف غزة"بفعل بالونات حارقة

اندلعت عدة حرائق مساء الاثنين، في مستوطنة إسرائيلية بغلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع عدة حرائق في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالون حارق.

وكان جيش الاحتلال نشر مؤخرًا منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة عن بعد.

وقالت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراقهما.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.