داخلية غزة تعلن كشف السفر ليوم غدٍ الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء 12 مارس 2019، سيكون للحافلات: الثامنة والتاسعة من كشف (3/6)، إضافة لحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (3/12): اضغط هنا