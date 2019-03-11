مجلس الأوقاف يؤكد عدم وجود تفاهمات مع الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة

أكد حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، انه حتى الان لا يوجد أي تفاهمات بين الحكومة الاردنية وقوات الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة.

وأوضح عبد القادر أن الحكومة الأردنية مصرّة على موقفها وعلى موقف مجلس الأوقاف الإسلامي بأن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، ولا يمكن لقوات الاحتلال إغلاقه.

كما جدد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال اجتماعه اليوم، على موقفه الرافض بالتوجه لمحاكم الاحتلال، وعدم اعترافه بقرارات الاحتلال وبولاية أي محكمة اسرائيلية على الأقصى، كما أكدوا على مواصلة فتح مصلى باب الرحمة والاستعداد لترميمه.

وحمّل مجلس الأوقاف حكومة الاحتلال المسؤولية إزاء أي تداعيات قد تنجم عن إغلاق مصلى باب الرحمة بالقوة.

وأضاف عبد القادر أن التصعيد على الأرض يتوقف على سلوك شرطة الاحتلال.