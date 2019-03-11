اشتية يدعو للاستعاضة عن تهنئته بالصحف بالتبرع لمؤسسة قرى الأطفال

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد اشتية، أبناء شعبنا إلى الاستعاضة عن تهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة، من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من المنصات، بالتبرع لمؤسسة قرى الأطفال العالمية SOS في بيت لحم ورفح، التي تقدم خدماتها إلى الأطفال الأيتام وتوفر لهم العناية والمساعدة.

وتوجه اشتية ببالغ الشكر والتقدير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني التي عبرت عن تهانيها وتطلعاتها من الحكومة المقبلة، التي ستكون بإذن الله عونا للشعب الفلسطيني وسندا له في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، كما قال.