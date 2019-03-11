أبو كرش: موظفو 2005 تلقوا 750 شيكل ومخاوف من تحويلهم للشؤون

أكد رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، أن جميع موظفي 2005، تلقوا 750 شيكل فقط، معرباً عن خشيته من تحويلهم للشؤون الاجتماعية وفق ما كانوا يصرحون.

وأوضح أبو كرش في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة المالية في مؤتمرها الأخير تحدثت عن رواتب كاملة لمن هم أقل من 2000 شيكل، إلا أنها لم تلتزم مع تفريغات 2005 بذلك.

وأعرب أبو كرش عن خشيته من تحويل موظفي 2005 للشؤون الاجتماعية، بحيث تلقوا جميعهم 750 شيكل فقط، وأن ماجرى قرار نفذ بحقهم دون الإعلان عن ذلك بشكل واضح.

وكشف أبو كرش أن وزارة المالية، أكملت سلسلة قطع الرواتب بقطع رواتب عدد من الموظفين الشهر الحالي، ولكن لم يتم إحصائهم بعد.

يذكر، أن تفريغات 2005 ، والبالغ عددهم 11 ألف موظفي تفاجأوا بخصومات تصل لـ50% بل تم فصل رواتب أكثر مايقارب من 120 موظف الشهر الماضي.

وعن خطوات موظفي 2005، حيال هذه القرارات، لفت أبو كرش، إلى أن الموظفين سينظمون فعالية خلال اليومين القادمين للاحتجاج على هذه القرارات التعسفية بحقهم.

يشار، إلى أن موظفي 2005، هم موظفون رسميون منذ ماقبل 2007 ، ويتقاضون رواتب تعادل 1500 شيكلاً، ولكنهم يتقاضون 50% من رواتبهم منذ أزمة قطع الرواتب.