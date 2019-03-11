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حزب إسرائيلي: دون تحقيق هذه الأهداف لا نستحق البقاء على هذه الأرض

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:54 - 11 مارس 2019
موشيه فيغلين موشيه فيغلين
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أوضح رئيس حزب " زهوت " الاسرائيلي موشيه فيغلن الخطوط والأهداف العريضة لحزبه الصاعد خلال جولة الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وأكد فيغلن، بأن أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها هو بناء الهيكل الثالث داخل المسجد الأقصى وإن لم يتحقق هذه الحلم يجب أن لا يبقى اليهود على هذه الأرض.

وقال: "الحديث عن بناء الهيكل الثالث في الوقت الحالي غير ملائم"، زاعماً بأنه بدون بناء الهيكل لن يكون للشعب اليهودي هوية خاصة به.

يُشار إلى أن "الكيان" الإسرائيلي سيعقد انتخابات مبكرة الشهر القادم، ومن المتوقع أن يصدر تصريحات أكثر تطرفاً ضد القضية والشعب الفلسطيني للحصول على نسبة مرتفعة من أصوات الإسرائيليين.

 

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