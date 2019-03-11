بعد العمادي.. ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون

وصل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى قطاع غزة اليوم عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وكان ملادينوف، أعلن يوم 28 فبراير الماضي، عن 10 الاف فرصة عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وقال ملادينوف في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" الأمم المتحدة تمضي قدماً نحو خلق 10,000 وظيفة مؤقتة للشباب والفلسطينيين العاطلين عن العمل في غزة".

وأضاف أن ذلك يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، معربا عن سعادته بإتمام الاتفاقيات.

يأتي ذلك في وقت يتواجد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في القطاع، حيث وصل أمس واجتمع مع قيادة حركة حماس.

ويوم 26 فبراير، وقعّت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "UNRWA" اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل" لتشغيل الخريجين والعمّال العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل" مع بداية شهر مارس المقبل، حيث سيتم توفير فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمّال المهرة في مختلف القطاعات الحيوية والهامة في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغ (13) مليون دولار أمريكي لصالح "أونروا" للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج، فيما من المقرر أن توقع اللجنة القطرية خلال الأيام المقبلة اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بإجمالي مبلغ (7) مليون دولار أمريكي، بحسب موقع اللجنة القطرية.