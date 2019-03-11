الفوج الثاني من معتمري غزة في طريقه للسعودية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، الرحلة الأولى من الفوج الثاني من المعتمرين القادمين من قطاع غزة، في طريقهم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، لأداء مناسك العمرة.

وقال مدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن عارف حمدان، إن عدد المعتمرين، الذين وصلوا مطار القاهرة الدولي فجر اليوم 803 معتمرين قادمين من غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أنه من المقرر أن تغادر الرحلة الثانية ظهر اليوم وتبلغ 268 معتمرا، مشيرا أن الرحلة الثالثة ستغادر مساء اليوم وعلى متنها 268 معتمرا، وستستمر مغادرة أفواج المعتمرين تباعا حتى شهر رمضان.

وأكد حمدان أن إجراءات نقل الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة تمت بسهولة ويسر بالتنسيق مع السلطات المصرية، مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة بتقديم المساعدة للمعتمرين.

وشكر شركة مصر للطيران، وسلطة الطيران المدني المصرية، الذين وفروا كافة التسهيلات لسفر المعتمرين من الصالة الموسمية المخصصة لسفر المعتمرين.

وكان في وداع المعتمرين في المطار، مدير السلامة الجوية بالخطوط الكابتن أحمد غنيم، والمدير الإقليمي بمصر حاتم أبو ريدة، إضافة إلى طاقم سفارة فلسطين المعني بالإشراف على جميع مراحل مغادرتهم وإزالة جميع العقبات التي تواجههم.

من جانبه، أشاد المعتمرون بالجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لاستئناف خروج المعتمرين من قطاع غرة بعد توقف دام 5 سنوات، كما أشادوا بجهود سفارة دولة فلسطين في القاهرة لتذليل العقبات منذ لحظة خروجهم من المعبر وصولا الى مطار القاهرة الدولي.