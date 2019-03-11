اشتية رئيسًا للحكومة الـ18..حقائق وأرقام عن الحكومات الفلسطينية السابقة

تولى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، اليوم الأحد، منصب رئيس الوزراء للحكومة الثامنة عشر بتكليف من الرئيس محمود عباس.

ووفقًا للوكالة الرسمية "وفا"، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية شهدت منذ تأسيسها في العام 1994، تعاقب (17) حكومة عليها.

وترأس الرئيس ياسر عرفات 5 حكومات، وترأس الرئيس محمود عباس حكومة واحدة، وترأس أحمد قريع 3 حكومات، وإسماعيل هنية حكومتين، وسلام فياض 3 حكومات، ورامي الحمد الله 3 حكومات.

وكانت أطول فترة لرئاسة الحكومة للرئيس ياسر عرفات 9 سنوات، وأقصر فترة كانت للرئيس محمود عباس 6 أشهر، في حين شغل سلام فياض ورامي الحمد الله منصب رئيس الوزراء مدة 6 سنوات متواصلة لكل منهما، أما إسماعيل هنية فشغله سنة وبضعة أشهر.

أما فيما يتعلق بعدد الوزراء في الحكومات السبعة عشر، فكانت 400 وزير. (مع حساب تكرار الوزراء في أكثر من حكومة وأمين عام مجلس الوزراء). و200 وزير من دون حساب التكرار، إذ كان الوزير يشغل حقيبة في أكثر من حكومة.

كان أكبر عدد من الوزراء في حكومة الرئيس ياسر عرفات الثالثة بواقع 31 وزيرًا، وأقل عدد في حكومة أحمد قريع الأولى 8 وزراء، ومكثت 35 يومًا فقط.

وعن تمثيل النساء فيها، فكان عدد الوزيرات ١٧ وزيرة فقط في ١٧ حكومة، وكان أكبر عدد للوزيرات في حكومة سلام فياض (٦) وزيرات، في حين اقتصرت أغلب الحكومات على وزيرة واحدة أو اثنتين، وكانت تشغل في الغالب وزارات المرأة والتنمية الاجتماعية والتعليم.

كما كانت أطول فترة لشغل منصب وزير كانت لرياض المالكي، إذ شغل منصب وزارة الخارجية مدة 12 عامًا وما زال، فيما كان أكبر الوزراء سنًا محمد زهدي النشاشيبي (77 عامًا وقتها) وأصغرهم صبري صيدم (33 عامًا وقتها).