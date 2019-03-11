ترامب: سأفوز بأغلبية ساحقة لو ترشحت لانتخابات "إسرائيل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لو رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل، فإنه سيفوز بنسبة 98 في المائة من الأصوات

واضاف ترامب : "لا أفهم كيف يمكن لليهود التصويت لصالح الحزب الديمقراطي...الديمقراطيون يكرهون اليهود".

ونشر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اقتباسات قالها ترامب في خطاب ألقاه في مؤتمر مغلق للجهات المانحة للحزب الجمهوري يوم الجمعة الماضي، والذي تم تسريبه من قبل العديد من المسؤولين.""يكره الديموقراطيون اليهود. لقد أصبح الديمقراطيون حزباً معادياً لإسرائيل ومعاداً لليهود".

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يدين "معاداة السامية وغيرها من مظاهر العنصرية".

جاء الاقتراح على خلفية تصريحات أدلت بها عضوة الكونغرس، إلهان عمر، من الحزب الديمقراطي ، التي اتهمت بمعاداة السامية بسبب سلسلة من التصريحات ضد إسرائيل ومؤيديها.

وعلى اثر ذلك هاجم ترامب الديموقراطيين بعد الموافقة على القرار، قائلاً إن "الحزب الديمقراطي أصبح معاديا لليهود ومعاديا لإسرائيل".

وواجهت إلهان عمر انتقادات واسعة لتلميحها إلى أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) تستخدم المال لحشد دعم سياسات موالية لإسرائيل