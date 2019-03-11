الاحتلال يعتقل 10 شبان من الضفة ويصادر أموالا

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل عبد الكريم انور منى من حي الضاحية بنابلس والمهندس منتصر مصطفى الشنار من المنطقة الغربية بالمدينة، كما جرى اعتقال محمد الشطاوي من مخيم العين من منزله في منطقة المعاجين.

واعتقل ايضا الشاب سليمان نصر عبد الله من منزله في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

فيما داهمت قوة احتلالية منزل المواطن جمال جمعة، في بلدة بيت ليد شرق طولكرم، ووتركت فيه خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن شحادة نجل الشهيد أحمد شحادة من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله. وجرى اعتقال الشاب زهير حاتم حويح من منزله في قرية عين يبرود شرق رام الله.

وصادرت قوات الاحتلال مبلغا ماليا يقدر بـ4الاف شيقل من داخل منزل الأسير المحرر محمود أحمد عبيدي في بلدة برقين جنوب غرب جنين.