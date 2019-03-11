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الاحتلال يزعم عثوره على باقة طائرات ورقية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 07:54 - 11 مارس 2019
بالونات حارقة بالونات حارقة
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قالت مصادر عبرية صباح اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عثرت علي باقة طائرات ورقية تحمل جسم مشبوه  في مجمع "أشكول".

وحسب موقع "معاريف"، فقد  استدعاء خبير متفجرات لإبطال عمل الجسم المشبوه الذي يمكن أن يكون عبوة ناسفة.

 

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