الاحتلال يزعم عثوره على باقة طائرات ورقية

قالت مصادر عبرية صباح اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عثرت علي باقة طائرات ورقية تحمل جسم مشبوه في مجمع "أشكول".

وحسب موقع "معاريف"، فقد استدعاء خبير متفجرات لإبطال عمل الجسم المشبوه الذي يمكن أن يكون عبوة ناسفة.