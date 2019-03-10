الزمالك يسحق غور ماهيا في كأس الكونفدرالية

اكتسح نادي الزمالك المصري ضيفه غور ماهيا الكيني بأربعة أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

تقدم الزمالك بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع كل من، المدافع محمود علاء، والمهاجم يوسف أوباما، سجلهما في الدقيقتين (12، 25) على الترتيب، وضاعف الفريق المصري النتيجة في الشوط الثاني، بإحرازه ثنائية أخرى عبر كل من، التونسي فرجاني ساسي، وعمر السعيد، في الدقيقتين (84، 86) على التوالي، من زمن اللقاء الذي أقيم في ستاد "برج العرب" بالقاهرة.

وتصدر الزمالك قائمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متجاوزا بفارق الأهداف فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي، الذي تغلب بدوره على نصر حسين داي الجزائري، صاحب المرتبة الثالثة، برصيد 7 نقاط أيضا.

في حين، تراجع غورماهيا إلى المركز الرابع الأخير، برصيد 6 نقاط.