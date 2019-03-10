قوات الاحتلال تعتقل "حمارين" في الأغوار

صادرة قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، حمارين قرب منطقة الأغوار الذي تسيطر عليها.

وأوضحت المصادر المحلية، أن العملية شاركت فيها قوات عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الفلسطينية، معتز بشارات، إن "قوات الاحتلال" صادرت الحمارين في منطقة عين الحلوة بالقرب من مفرق المالح، وهما يعودان للمواطن عادل عليان زامل دراغمة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الطرف الإسرائيلي يتهم الحمارين بأنهما دخلا الى منطقة خاصة بالمستوطنين.







