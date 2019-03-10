هنية يلتقي العمادي في مكتبه بغزة.. هذا ما بحثاه!

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، مساء اليوم الأحد، السفير القطري محمد العمادي في مكتبه بمدينة غزة.

وأكد مكتب إعلام هنية في تصريح صحفي، إن الاجتماع جاء لمتابعة الملف الإنساني في غزة وآفاق الدور القطري الفاعل والإيجابي في المشاريع الإنسانية والتنموية كافة للتخفيف عن مواطني قطاع غزة.

وجاء الاجتماع بحضور قائد الحركة في غزة يحيى السنوار وأعضاء المكتب السياسي خليل الحية وروحي مشتهى.

يذكر أن السفير القطري محمد العمادي وصل غزة مساء اليوم الاحد عبر معبر بيت حانون/ ايرز.

وأعلنت اللجنة القطرية لاعمار غزة، مساء اليوم الاحد، أن مساعدة الـ 100 دولار من المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة ستصرف غدا الاثنين.







