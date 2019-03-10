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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وفاة عامل من جيوس سقط عن رافعة في الداخل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:01 - 10 مارس 2019
ماجد عبد الله ماجد عبد الله
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 توفي المواطن ماجد عبدالله سليم ( 57 عاما) من قرية جيوس شرق قلقيلية مساء اليوم الاحد جراء سقوطه عن رافعة اثناء عمله في داخل الخط الاخضر.

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