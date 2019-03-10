"أونروا" تعتزم توفير 6400 فرصة عمل بغزة خلال أيام

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، إنها تعتزم توفير 6400 فرصة عمل لخريجين وعمال، خلال أيام، بتمويل قطري يبلغ 13 مليون دولار.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الوكالة في غزة، بتصريح لـ”الأناضول”: سنبدأ خلال الأيام المقبلة توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، حيث تجري التحضيرات النهائية لمشروع التشغيل.

وبيّن أن فرص العمل ستتاح لفئات “الخريجين والعمال المهرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة”.

وأشار أبو حسنة إلى أن “العمل في مشروع التشغيل المؤقت سيبدأ خلال مارس/ آذار الجاري”.

وأكد على أن بند العمل “مؤقت”، حيث تختلف مدة العمل باختلاف التخصص فقد تصل في بعض الأحيان “إلى 3 أشهر، وفي بعضها قد تصل 6 أشهر أو 9 شهور”.

وينتظر في سجلات وكالة “أونروا” لمشروع التشغيل المؤقت نحو 260 ألف طلب توظيف، بحسب أبو حسنة.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقا مع وكالة “أونروا”، لتنفيذ مشروع “النقد مقابل العمل”، القاضي بتوفير فرص عمل مؤقتة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.