الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية على حدود غلاف غزة

قالت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، إنه وعلى الرغم من جهود الحفاظ على التهدئة التي تبذلها مصر قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي نشر وحدة جديدة من وحدات القبة الحديدية.

وأضاف موقع اخبار 24 العبري “حدشوت24”، انه وفي أعقاب التوتر في الجنوب وتزايد التوتر بين "اسرائيل" وقطاع غزة وتحسبا لمزيد من التصعيد مع حركة حماس بشكل مفاجئ قرر الجيش الاسرائيلي نشر بطارية جديدة اخرى في غلاف غزة .

وأكد الموقع أن القرار اتخذ بعد مشاورات امنية وسياسية أجراها مسؤولون عسكريون وسياسيون "إسرائيليون" بعد سلسلة من اللقاءات التي اجرتها المخابرات المصرية من اجل الحفاظ على التهدئة.

من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان اسرائيل سجلت في الآونة الأخيرة استفزارات ورفع للرؤوس من جانب قطاع غزة، هذا الأمر حدث على يد تنظيمات صغيرة ولكنه لا يعفى حماس من المسؤولية، فهي مسؤولة عن كل ما يجري في القطاع .

واضاف نتنياهو :”نحن بدورنا نرد بما يتناسب مع ذلك من خلال الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف حماس.

واضاف رئيس حكومة الاحتلال :” لقد تناهى إلى سمعي أن هناك في غزة من يقول إنه ما دمنا نحن في خضم معركة انتخابية فإننا لن نفكر بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة وردنا على ذلك إننا سنفعل كل ما يلزم من أجل إعادة الأمن والهدوء لغلاف غزة وللجنوب ككل.

وفي ظل هذه الاجواء التصعيدية وفي خطوة للتعبير عن الدعم الامريكي لاسرائيل، قالت قناة كان العبرية ان السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان اجرى اليوم جولة ميدانية على حدود قطاع غزة، لمشاهدة الأنفاق المخترقة لإسرائيل من غزة، ورافقه بهذه الجولة، السيناتور عن الحزب الجمهوري “ليندسي غراهام”، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء “هرتسي هليفي”، وقائد فرقة غزة العميد “اليعازر توليدانو”.

وقال السفير الامريكي ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم اسرائيل كل الدعم في مواجهة ما اسماه بالتنظيمات الفلسطينية الارهابية وان الولايات المتحدة ستواصل دعمها لاسرائيل في وجه اعداءها.