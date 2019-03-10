عباس يلتقي رئيسة حزب ميرتس "الإسرائيلي"

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقى اليوم الأحد، عضو الكنيست في دولة الاحتلال "تمار زندربرغ"

وأكد عباس، لرئيسة حزب "ميرتس" النائبة في الكنيست تمار زاندبرغ، أن الشعب الفلسطيني يتطلع دائما للسلام ويأمل في أن يضع يده في يد حكومة "إسرائيلية" تؤمن به.

وقال خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيسة حزب ميرتس "الإسرائيلي" تمار زاندبرغ وحسبما نقلت عنه وسائل إعلام، إن وجهة الفلسطينيين نحو السلام وهم يمدون يدهم لأية حكومة إسرائيلية تؤمن بالسلام".

وتناول عباس موضوع اقتطاع "إسرائيل" جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية. قائلاً "كل إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية السائدة في المناطق الفلسطينية".

وأضاف: "الفلسطينيين متمسكون بحقوقهم المتعلقة بالحصول على هذه الأموال كاملة".

من جانبها قالت زاندبرغ:"انني أعمل ما كان يجب على الحكومة "الإسرائيلية" أن تعمله وهو السعي إلى تحقيق السلام".

وأضافت زاندبرغ: ان "ديوان رئيس الوزراء (الإسرائيلي) يبعد عن مقر أبو مازن حوالي 25 دقيقة سفر في سيارة ويجب على رئيس الوزراء أن يقطع هذه المسافة لدفع عملية السلام إلا أن هناك توجهات عنصرية وإرهابية تتمثل بتيار كهانا الذي يعكف نتنياهو على إدخال أعضائه إلى الكنيست الأمر الذي يمس بفرص تحقيق السلام".



